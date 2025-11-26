元横綱・貴乃花光司氏（５３）がプライベート姿をアップした。２６日までに自身のインスタグラムを更新し、「あんこう鍋堪能いたしました」と明かした。首にマフラーを巻き、食事するショットを投稿。「お天気は良かったですが、朝晩随分寒くなりました。心も身体も温まりました」と堪能した様子だった。土俵時代とは別人のような穏やかな表情で、鍋をつついている。フォロワーは「凄（すご）い若い」「親方昔みたいにふっく