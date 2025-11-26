ＩＭＭ通貨先物１０月１４日主要国通貨円の買い越し減少 円37166枚の買い越し 9141枚の買い越し減 ユーロ108325枚の買い越し 10040枚の買い越し減 ポンド11629枚の売り越し 7153枚の売り越し増 スイスフラン28206枚の売り越し 736枚の売り越し増 ＩＣＥドル指数14933枚の売り越し 1788枚の売り越し増 レバレッジド・ファンズ１０月１４日主要国通貨円の売り越し減少 円57103枚の売り越し 4138枚の