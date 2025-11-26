NY株式25日（NY時間16:20）（日本時間06:20） ダウ平均47112.45（+664.18+1.43%） S＆P5006765.88（+60.76+0.91%） ナスダック23025.59（+153.58+0.67%） CME日経平均先物49190（大証終比：+590+1.20%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均、ナスダックとも上昇。ナスダックは序盤に大幅安となったものの、上げに転じている。ＡＩ関連株の復活と利下げ期待の再燃で、米株式市場は今週に入って