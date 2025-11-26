米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間06:27） 米2年債 3.455（-0.042） 米10年債3.998（-0.027） 米30年債4.656（-0.014） 期待インフレ率2.231（+0.004） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。この日発表の米経済指標がＦＲＢの利下げを促した。米生産者物価指数（ＰＰＩ）は、ＦＲＢが重要視するコアＰＣＥ価格指数の算出に使用される部分を見ると、利下げ期待