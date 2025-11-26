【ニューヨーク＝小林泰裕】２５日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比６６４・１８ドル高の４万７１１２・４５ドルだった。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げへの期待から、約１０日ぶりに４万７０００ドルを回復した。値上がりは３営業日連続。２５日に発表された経済指標が市場予想を下回り、景気下支えのためＦＲＢが１２月に追加利下げを決めるとの観測が広がった。製薬大手メルクやホ