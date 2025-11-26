12月14日（日）よる7時〜9時54分 日本テレビ系で放送の「誰も知らない明石家さんま」。いまでは日本で知らない人はいない、お笑い怪獣 明石家さんま。2015年の第1弾放送より、あらゆる手法でさんまの知られざる一面を掘り起こしてきた特番の第11弾が放送決定！スタジオには石野真子、磯野貴理子、上白石萌歌、後藤輝基、佐藤勝利、滝沢カレン、東野幸治、満島真之介（五十音順）といった豪華ゲストを迎え、超豪華インタビューと数