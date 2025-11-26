【欧州CLリーグフェーズ第5節】(アムステルダム・アレナ)アヤックス 0-2(前半0-1)ベンフィカ<得点者>[ベ]サミュエル・ダール(6分)、レアンドロ・バレイロ・マルティンス(90分)<警告>[ア]ボウト・ベグホルスト(69分)[ベ]サミュエル・ダール(74分)観衆:51,154人└板倉滉はアンカー起用で先発も…アヤックスはモウリーニョ監督率いるベンフィカとのCL全敗対決で敗戦、最下位に転落