[11.25 ²¤½£CL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè5Àá ¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹ 0-2 ¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«]UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(²¤½£CL)¤Ï25Æü¡¢¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè5Àá¤ò³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£DFÈÄÁÒÞæ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹(¥ª¥é¥ó¥À)¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë)¤ÈÂÐÀï¤·¡¢0-2¤ÇÇÔÀï¡£¸ø¼°Àï4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈÄÁÒ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÀèÈ¯Æþ¤ê¡£½ªÈ×¤Ë¤ÏºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£Á°Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç4»î¹çÁ´ÇÔ¤Ï35°Ì¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤È36°Ì¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Î¤ß