2026年1月8日(木)深夜24時30分～放送スタート！ 放送後、TVerにて見逃し配信 U-NEXTほかにて順次見放題配信 木ドラ24「⼈は⾒た⽬じゃないと思ってた。」 人は誰のため、何のために“見た目”に拘るのか… ルッキズムの現代社会に一石を投じる!?ファッションヒューマンドラマ! 菅⽣新樹がテレ東初主演！ ©「⼈は⾒た⽬じゃないと思ってた。」製