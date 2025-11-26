オリジナルショートドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』（DMMショート）で、主人公・如月ハニーを演じるモデルでタレントの阿部なつきが、劇中衣装で「クランクイン！」編集部に訪問。初主演作にして“国民的アイコン”ともいえるキャラクターに挑む彼女が、その胸の内を語る。さらに、多くの女性から支持を集める美の哲学、そして最近感じているという内面的な変化についても赤裸々に明かしてくれた。【写真】“令和の