安倍元首相銃撃事件の裁判で25日、山上徹也被告が「絶望と危機感」などと、犯行に至った心境を語りました。また、旧統一教会の韓鶴子総裁を狙おうとしていたことも明らかにしました。■政治家と教会の距離「良くない」と証言弁護側「政治家と教会の距離について、どう思っていましたか？」山上被告（45）「イベントに国会議員が参列していたり、自治体のイベントを主催したりしていたり、良くないと思っていました」語られたのは、