菅生新樹が主演するドラマ『人は見た目じゃないと思ってた。』が、テレビ東京系にて2026年1月8日より毎週木曜24時30分に放送されることが決まった。菅生はテレビ東京初主演。【写真】菅生新樹、“イケメンでもオシャレでもない主人公”に！場面写真本作は、「人は見た目じゃなくて中身だ！」と思って生きてきた主人公がファッション雑誌の世界に身を投じたことから“人の見た目”について改めて考え直すオリジナルドラマ。日