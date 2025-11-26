ITTF(国際卓球連盟)が25日、最新の世界ランクを発表しました。今月22日までWTTスターコンテンダー マスカットが開催。この成績や前年のWTTファイナルズ福岡2024のポイントが失効されました。トップ上位15人は変わらず。1位の孫穎莎選手ら中国勢がトップ5を独占しています。日本勢トップは6位の張本美和選手で、8位が伊藤美誠選手、10位が早田ひな選手と3人がトップ10をキープ。11位の橋本帆乃香選手、14位の大藤沙月選手、15位の長