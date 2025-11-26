『誰も知らない明石家さんま』が、日本テレビ系にて12月14日19時より放送される。2015年の第1弾放送より、あらゆる手法で明石家さんまの知られざる一面を掘り起こしてきた特番の第11弾。【写真】滝沢カレンら豪華ゲストがスタジオに登場スタジオには石野真子、磯野貴理子、上白石萌歌、後藤輝基、佐藤勝利、滝沢カレン、東野幸治、満島真之介（五十音順）といったゲストを迎え、インタビューや数々のエピソードとともに明石家