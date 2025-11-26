デフリンピック東京大会は25日、女子バスケットボール決勝が行われ、日本代表が前回大会優勝のアメリカに65-64で1点差の勝利。史上初の金メダルを獲得となりました。前半からここまでチーム得点王のエース・小鷹実春選手の得点や、キャプテン・若松優津選手とのコンビネーションなどもあり前半をリードして折り返します。第3クオーターではアメリカに逆転を許しますが、若松選手が相手のマークを引き付けて50-45とリードして最終ク