夏帆と竹内涼真がダブル主演するドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系／毎週火曜22時）の第8話が25日に放送。勝男（竹内）と母・陽子（池津祥子）のやり取りに反響が集まっている。【写真】ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』第8話場面カット勝男のもとを、母・陽子が訪ねてきた。勝（菅原大吉）との間で何かあって家出してきた様子の陽子を心配はしつつも、勝手にスーツをクリーニングに出したり、古くなっ