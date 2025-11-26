齊藤京子と水野美紀がダブル主演する火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（カンテレ・フジテレビ系／毎週火曜23時）の第8話が25日に放送され、成瀬（白岩瑠姫）が男に怒りの鉄拳を食らわせる姿が描かれると、ネット上には「ヒーローみたい」「ナイスグーパン」「イケメンすぎて神回」などの反響が寄せられた。【写真】空（佐藤大空）を救い出す成瀬（白岩瑠姫）沙織（新川優愛）に復讐を宣言したレイ