タレントの森脇梨々夏が話題にプロボクシングのWBC世界バンタム級王座決定戦12回戦が24日、江東区のTOYOTA ARENA TOKYOで行われ、同級2位・井上拓真（大橋）が同級1位・那須川天心（帝拳）に3-0（116-112×2、117-111）の判定勝ち。約13か月ぶりの再起戦で王座返り咲きに成功した。試合の裏ではラウンドガールを務めた女性タレントに驚きの声が相次いだ。リング上でラウンドボードを持ち、青い衣装で登場したのはタレントの森