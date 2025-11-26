そろそろ冬本番に備えて本気のアウターを準備し始めた人も多いはず。しっかり防寒性を備えた暖かいアウターといえば、やはりダウンジャケットが定番ですが、今年は軽くて、動きやすくて、汗をかいても暖かい、機能性にすぐれた万能アウターでオシャレに冬を乗り切ってみませんか？“冬に強い”アディダスのテクノロジー「CLIMAWARM（クライマウォーム）」搭載の新作アウターコレクション、「シティテック クライマウォーム PrimaLo