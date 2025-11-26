ロックバンド「ＩＤｏｎ’ｔＬｉｋｅＭｏｎｄａｙｓ．」のボーカル・ＹＵが夫婦ショットを披露した。２６日までに自身のインスタグラムを更新し、女性グループ「Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ」や「Ｅ―ｇｉｒｌｓ」で活躍したモデルの妻・藤井夏恋と密着した写真をアップした。夏恋は２４日に自身のインスタグラムで「ヨーロッパで新婚旅行」にいると伝えており、この日もその写真のようだ。２人はフォーマルに正装して体を密着。