女優・今田美桜のドレス姿にネットがくぎ付けだ。今田は、香港で開催されたディズニー公式動画配信サービス「Ｄｉｓｎｅｙ＋（ディズニープラス）」のイベントに参加した。所属事務所「コンテンツ・スリー」の公式インスタグラムでは「ラインナップイベント『ディズニープラス・オリジナル・プレビュー２０２５』のオフショット」と会場でのショットをアップ。「今田美桜がＷ主演を務める『メリーベリーラブ』（仮）は