エジプト出身のタレント、フィフィが26日までにX（旧ツイッター）を更新。姉と妹の顔を公開した。「可愛い可愛い私の一つ下の妹が来日しました、日本生まれです」とつづり、妹の写真を公開。茶色のジャケットを羽織って、クールな笑顔を浮かべていた。フィフィは「ちなみに私は三姉妹の次女です」と補足。別の投稿では「ちなみにこちらが2つ年上の姉」とつづり、姉の写真も公開。ピースサインを繰り出す陽気な姉だった。妹の写真に