映画『国宝』が11月24日までの公開172日間で観客動員1230万人超、興行収入173.7億円を記録し、邦画実写作品の歴代最高興収を更新した。これまでトップだった『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』（2003年/173.5億円）を超え、22年ぶりに記録を塗り替えた。【写真】「ヘブン先生笑っちゃってない？」SNSで話題になった吉沢亮の“変なスキップ”主演を務めた吉沢亮は、11月15日に行われた「第17回TAMA映