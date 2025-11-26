〈名門女子大も募集停止、閉校…御三家はどうなる？ 次に危ない大学はどこ？「危ない名門女子大リスト」を公開する〉から続く女子大“閉鎖”の流れが全国に広がっている。私立女子大学で入学定員割れの大学は24年度で7割を超える。実際に女子大数のピークだった1998年の98校から2023年までの25年で25校も減少している。【写真】この記事の写真を見る（2枚）今年7月末には多くの学生を集めてきた武庫川女子大学が共学化を発表。