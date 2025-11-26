〈浜辺美波、上白石萌音、橋本環奈は何位？ 『ちゅらさん』を抑え人気を集めた30代女優も…〈「あなたが選ぶ朝ドラヒロインNo.1」【6位から20位発表】〉〉から続く9月29日、NHK連続テレビ小説113作目となる『ばけばけ』がスタートしました。【写真で見る】「これほど熱中したドラマはない」「今でも大好き」“圧倒的1位”を獲得した朝ドラ女優とは…？《アンケート結果を一気に見る》2892人の応募者の中からオーディションで選