BBCのロゴ＝ロンドン（ロイター＝共同）【ロンドン共同】オランダの歴史家ルトガー・ブレグマン氏は25日、自身が出演した英公共放送BBCのラジオ番組でトランプ米大統領を批判した発言の部分が削除され、放送されたとX（旧ツイッター）で表明した。ブレグマン氏は発言の削除は自らの意思に反しており、BBCによる「自己検閲だ」と批判した。BBCは昨年10月の番組でトランプ氏の演説場面を恣意的に編集したとして非難されている。