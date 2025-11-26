国土交通省は２５日、外国に住所がある人の不動産取得などに関して初めて行った実態調査の結果を発表した。１〜６月に東京都の新築マンションを取得した外国居住者の割合は３・０％で、２０２４年１〜１２月の１・５％から倍増し、都心ほど割合が高くなる傾向がみられた。外国人のマンション取得が価格高騰を招いているとの指摘もあり、政府は対策に生かす方針だ。（鈴木瑠偉）調査の結果、東京２３区は３・５％、都心６区（千