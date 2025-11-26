ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「ヘイトにドレスを巻き込むな」小野田紀美氏の「言葉」に注目集まる 小野田紀美 経済産業省 時事ニュース ゴシップ 国会議員 週刊女性PRIME 「ヘイトにドレスを巻き込むな」小野田紀美氏の「言葉」に注目集まる 2025年11月26日 6時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 小野田紀美氏が着用したドレスへの批判を一蹴したと週刊女性PRIMEが報じた X投稿で「ヘイトにドレスを巻き込むな」と揶揄に対し釘を指した小野田氏 この熱い言葉には25日現在で25万もの「いいね」がつき、反響を呼んでいる ◆小野田紀美氏の「熱い言葉」この呟きとそこに集まってるリプが私の服をディスっているのですが…何か悪いとしたらそれは私の着こなしが悪いだけで、服は全く悪くありません。… pic.twitter.com/t0v36VYmiO— 小野田紀美@岡山 (@onoda_kimi) November 24, 2025 記事を読む おすすめ記事 たぬかな、結婚していた SNSで報告 生配信では入籍時期も説明 祝福殺到「おめでとう！」「幸あれ」 2025年11月25日 22時33分 赤坂の女性刺傷、逮捕の自衛官「家族のことは伏せて交際」と供述…知人「優しい父親」「子供と水遊び」 2025年11月22日 20時42分 工藤静香の「豪華すぎる朝食」にファン驚愕、木村拓哉との結婚で磨いた“料理の腕” 2025年11月25日 21時0分 SSAライブ客が病院のトイレに？患者家族が「勝手に使うな」と訴え 病院側はマナー厳守呼びかけ 2025年11月25日 18時25分 やっぱり事故った…ドラレコが捉えた居眠りトラック｢恐怖の映像｣､父の命を奪った運転手の｢呆れた言い訳」 2025年9月21日 7時15分