アメリカのトランプ大統領は25日、ウクライナをめぐる和平案について「合意に非常に近づいている」と述べ、戦争終結に向けた協議が進展していると強調しました。トランプ大統領は25日、ホワイトハウスで行われた感謝祭の式典で演説しました。その中で、ウクライナをめぐる和平案について「合意に非常に近づいている。結果はそのうち分かるだろう。もっと早く戦争は終わると思っていた」と述べ、ロシアとウクライナの戦争終結に向け