俳優・菅生新樹（すごう・あらき＝２６）が来年１月８日スタートのテレ東系連続ドラマ「人は見た目じゃないと思ってた。」（木曜、深夜０・３０）に同局ドラマの初主演を務めることが２５日、分かった。２３年にＴＢＳ系「下剋上球児」の野球部主将役で好評を博し、ＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」に出演するなど今、注目を浴びている２６歳。俳優で歌手の菅田将暉を兄に持ち、演技力の評価が高い。今作ではファッションヒュ