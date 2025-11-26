「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が、このほど取材に応じ、プロ野球・阪神の元選手で２０２３年に２８歳の若さで死去した横田慎太郎さんの生きざまを描いた映画「栄光のバックホーム」（２８日公開）を試写し、深く感銘を受けたことを明かした。横田さんは、阪神にドラフト２位で入団。背番号「２４」を背負い将来を期待されるも、２１歳で脳腫瘍を発症