ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê£²£±¡Ë¡á°Â¼£Àî¡á¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤¬£²£¶Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«¤«¤ì¤ëÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Î½é¾ì½ê¡ÊÍèÇ¯£±·î£±£±Æü½éÆü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡ËÈÖÉÕÊÔÀ®²ñµÄ¤ÈÎ×»þÍý»ö²ñ¤ÇÀµ¼°¤Ë·èÄê¤¹¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È½é¤ÎÂç´ØÃÂÀ¸¤È¤Ê¤ë¡£·èÄê¸å¤Ë¶¨²ñ¤Ï»È¼Ô¤òÇÉ¸¯¡£Ê¡²¬¡¦µ×Î±ÊÆ»Ô¤Î°Â¼£ÀîÉô²°½É¼Ë¤Ç¾º¿ÊÅÁÃ£¼°¤ò¼Â»Ü¤·¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤¬·è°Õ¤ò¼¨¤¹¸ý¾å¤ò½Ò¤Ù¤ë¡£ÍèÆü¤«¤é£³Ç¯Í¾¤ê¡¢Ëá¤¤¤Æ¤­¤¿ÆüËÜ¸ì¤Ç¸ý¾å¤ò½Ò¤Ù¤ë¡£¤³¤Î