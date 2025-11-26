突然ですが、「Mサイズ」の正式名称知っていますか？意外と分からない…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Mediumサイズ」でした！「Mサイズ」は 「Mediumサイズ」の略で、「中間」「標準」を意味します。衣服や飲食、生活用品など、幅広い商品カテゴリで使われており、SとLのちょうど中間に位置するサイズとして定着しています。ビジネスの場面では、在庫管理や商品の企画開発で「M＝標準的な顧客像に合わせたサイズ」