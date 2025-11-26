日経平均株価５万円到達後は、短期的な過熱感が意識されている日本株市場だが、年末にかけてはNISA口座の使い切っていない非課税枠への資金流入が期待できそうだ。実際、昨年の月別買付額をみても、12月に9カ月ぶりの1兆円台を回復すると、翌年1〜3月には新年度の非課税枠を利用した買い付け金額が増加する需給良好な季節を迎えた。新NISAの物色対象では、高配当利回り銘柄に加えて、長期投資で効果が期待できる高成長銘柄も人気を