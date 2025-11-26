皮膚疾患の手術を受けた病院を出るブラジルのボルソナロ前大統領＝9月14日、ブラジリア（ロイター＝共同）【サンパウロ共同】ブラジル最高裁は25日、クーデター計画などの罪でボルソナロ前大統領（70）に言い渡した禁錮27年3月の判決が確定したと発表し、首都ブラジリアにある連邦警察の施設への収監を命じた。24日の期限までに前大統領側による追加の異議申し立てがなかった。9月の判決言い渡し後、前大統領側は10月に異議を