複数のアメリカメディアは、アメリカとウクライナが新たな和平計画について大筋で合意したと報じました。近く首脳会談が行われる見通しです。アメリカトランプ大統領「すぐそこまで来ていると思います。結果はすぐにわかるでしょう」複数のアメリカメディアは25日、アメリカとウクライナがロシアによる侵攻をめぐる和平計画に大筋で合意したと報じました。イギリスのフィナンシャル・タイムズによりますと、当初アメリカが提案し