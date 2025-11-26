熊本・産山村で25日、最大震度5強を観測する地震がありました。気象庁は、今後1週間程度は同じ規模の地震に注意するよう呼びかけています。25日午後6時1分ごろ、熊本・阿蘇地方を震源とするマグニチュード5.8の強い地震がありました。この地震で震度5強を熊本・産山村で、震度5弱を阿蘇市、大分・竹田市で観測しました。産山村を走る県道40号線では複数の落石が確認され、車の事故が発生しました。けが人はいないということです。