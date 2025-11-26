ソフトバンクの球団納会パーティーが25日、福岡市内のホテルで開かれた。選手、首脳陣、スタッフの家族らが出席。5年ぶりの日本一に導いた小久保監督は「ここにいる皆さんのどのピースを欠いてもこの（日本一の）景色を見ることができなかったと思う」とあいさつ。王球団会長は「本当に今年は強かった。どうぞ胸を張ってこのオフを過ごしてほしい」とねぎらった。