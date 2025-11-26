セ、パ両リーグのベストナインが25日に発表され、セ覇者の阪神から本塁打と打点の2冠に輝いた佐藤輝明三塁手ら12球団最多の7人が選ばれた。同一チームから7人受賞は、セでは1953年巨人と並び最多タイ。パを制し日本一となったソフトバンクからは周東佑京外野手ら4人が選出された。日本一のソフトバンクからはリーグ最多の4選手が受賞した。モイネロと牧原大、柳町は初受賞、周東は2年連続2度目となった。投手部門のモイネロ