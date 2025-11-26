大分県日田市は25日、14億1702万円を増額する本年度一般会計補正予算案を発表した。12月1日開会の市議会定例会に提案する。主な内容は、2023年と25年の災害関連事業費計6億6562万円▽熱中症対策のための総合体育館と武道館の空調設備改修事業費1001万円▽市内9小中学校の空調設備整備に向けた設計費2295万円−など。定例会にはこのほか、同市山田に建設を予定する新清掃センターの整備・運営事業費と建設工事費計110億2200万