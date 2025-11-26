18日に発生した大分市佐賀関の大規模火災による被災者を支援するため、日田市は25日、義援金の受け付けを開始した。市役所本庁舎や各振興局、各振興センターで12月19日まで受け付ける。各受付場所に現金を直接持参（土日祝日を除く午前8時半〜午後5時）するか、現金書留（〒877−8601日田市田島2−6−1日田市役所総務課行政係）で受け付ける。現金振り込みは、大分市が開設した口座（大分銀行大分市役所出張所、普通預金、