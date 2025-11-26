大分市佐賀関の大規模火災は発生から1週間となった。避難所となっている佐賀関市民センターでは、100人を超える住民が身を寄せる。避難した住民たちの暮らしと心を支えている一つが「温かい食事」。初期の炊き出しに活躍しているのが、コープおおいた（本部・大分市、青木博範理事長）の災害支援先発隊CODRA（コドラ）だ。CODRAは、火災発生翌日の19日に避難所の物資搬入の手伝いと食材提供に動き、20日にはキッチンカー「むす