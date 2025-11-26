大分市佐賀関の大規模火災で、日田市のNPO法人「リエラ」の松永鎌矢代表理事（36）が、被災者の避難所となっている佐賀関市民センターに入り、行政やボランティア機関、炊き出し支援の団体などをつなぐ「調整役」として活動している。多岐にわたってサポートし、「行政が何から手を付けていいか分からない部分、隙間の部分の役割分担を考えて動きたい」と避難所運営を陰で支える。松永さんがセンターを訪れたのは、火災発生翌