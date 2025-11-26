熊本県玉名市は25日、15億1672万円を増額する本年度一般会計補正予算案を発表した。8月の記録的大雨に伴う災害復旧事業費として、9億5315万円を盛り込んだ。28日開会の市議会定例会に提案する。復旧事業の対象は農地24件、市道6件、排水機場1件など計39件。その他の主な歳出は、人事院勧告に伴う職員給与や市長ら特別職と市議の期末手当の増額計1億6892万円など。定例会の会期は12月23日まで。一般質問は同9〜12日。（宮上良