「公害の原点」とされる水俣病で犠牲になった全ての命に祈りをささげる「火のまつり」が22日夕、熊本県水俣市の水俣湾埋め立て地の親水護岸で営まれた。患者や遺族、市民ら約400人が参列し、慰霊とともに地域の再生を願った。患者や被害者、市民らでつくる実行委員会の主催。水俣病被害や鎮魂の思いを後世に伝えようと1994年に始まり、今回で28回目となった。午後5時半すぎ、「里」「海」「山」「患者遺族」の「四つの祈りの