29日の最終戦で勝利もしくは引き分ければサッカーJ1昇格−。そんなV・ファーレン長崎（V長崎）の応援機運を高めようと、長崎市議会は25日に開会した定例会の議場で、市議や市幹部全員がクラブカラーの青色Tシャツを着用した。同市がチームの本拠地であることから実施した1日のみの限定パフォーマンス。29日は徳島県でのアウェー戦のため、長崎の4市町ではパブリックビューイング（PV）があり、運命の一戦に望みをかける。議場