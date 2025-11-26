1年でのJ1復帰の道が断たれた。サッカーJリーグ2部（J2）のサガン鳥栖は23日、静岡県の藤枝総合運動公園サッカー場で、藤枝に引き分け、勝ち点58の8位。J1昇格プレーオフ（PO）圏内の6位仙台との勝ち点差は4で、1試合を残してPO進出の可能性がなくなった。鳥栖は昨季、13シーズン在籍してきたJ1からの降格が決定。14年ぶりにJ2で戦った今季は昨季C大阪を指揮した小菊昭雄監督を招き、育成型に特化して選手を育てながらも1年で