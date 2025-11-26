バレーボール大同生命SVリーグ女子のSAGA久光スプリングス（鳥栖市）の進撃が止まらない。21、22日の両日に佐賀市のSAGAアリーナで行われた東レアローズ滋賀戦にいずれもストレート勝ち。連勝を11に伸ばした。通算11勝3敗で順位は3位。次節29、30日の両日は富山県の黒部市総合体育センターで、KUROBEアクアフェアリーズと対戦する。全く予想していなかったのだろう。11連勝を飾った22日のGAME2で今季3度目のPOM（プレーヤー・