佐賀県鹿島市は25日、10億5729万円を増額する本年度一般会計補正予算案など19議案を発表した。28日に開会予定の市議会定例会に提案する。補正予算案には、保育所運営事業や障害者施設給付事業などの扶助費として計7億707万円を盛り込んだ。会期は12月17日まで。一般質問は10〜12日。（松本紗菜子）