佐賀県警科学捜査研究所（科捜研）元職員によるDNA型鑑定不正を巡り、県警は25日にあった定例会見で、再発防止策の詳細を説明した。DNA型鑑定に従事する職員を増員するとともに、専門家らを招いた倫理教育などを強化する。福田英之本部長は「引き続き不断の見直しを図り、真に実効ある再発防止策を講じてまいりたい」と述べた。中嶋昌幸警務部長によると、これまで技術職員が1人で行っていたDNA型鑑定について、上司の立ち会い